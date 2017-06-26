В Совфеде выступили против поставок на Украину любого вида оружия

Москва категорически против поставок любого вида оружия на Украину, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя информацию о соответствующей договоренности между Киевом и Вашингтоном. Слова сенатора приводит РИА Новости в понедельник, 26 июня.

Он отметил, что само понятие «оборонительное оружие» весьма относительно. Кроме того, по его мнению, поставки могут быть восприняты киевскими властями «как подтверждение правильности проводимого им курса в Донбассе, что еще больше дестабилизирует ситуацию».

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25 июня Петр Порошенко сообщил журналистам, что между Киевом и Вашингтоном практически согласован вопрос о поставках оборонительного вооружения. Подписание соглашения ожидается в ближайшие 2-3 месяца, отметил украинский президент. При этом речь о поставках на Украину летального оружия пока не идет.

В конце февраля глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его страна «однозначно нуждается» в оборонительном летальном оружии и эффективном взаимодействии с США и НАТО во многих сферах.

Вашингтон поставляет Киеву военную технику, амуницию и оборудование, однако, несмотря на неоднократные просьбы украинских властей, не предоставляет летальное вооружение.