Украина получит доступ к канадскому рынку оружия

Министерства обороны Украины и Канады на следующей неделе подпишут межведомственный договор, который откроет Киеву доступ на канадский рынок вооружений. Об этом в субботу, 1 апреля, в оборонных ведомствах обеих стран сообщили «Укринформу».

По информации издания, соглашение будет подписано во время визита министра обороны Украины Степана Полторака в Канаду. При этом работа над окончательным вариантом соглашения еще продолжается, но должна быть завершена вовремя.

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25 февраля глава МИД Украины Климкин сказал, что Киеву нужно оборонительное летальное оружие и эффективное взаимодействие с США и НАТО во многих сферах. «Мы однозначно в нем нуждаемся. Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо», — отмечал министр.

Против поставок оружия на Украину высказывались многие европейские политики — в частности, избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это рискованно и контрпродуктивно. Вашингтон поставляет Киеву военную технику, амуницию и оборудование, но, несмотря на неоднократные просьбы украинских властей, не предоставляет летальное вооружение.