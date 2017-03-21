На Украине испытали новые ракеты

На Украине состоялись испытания нового ракетного вооружения, произведенного «Укроборонпромом» и Государственным космическим агентством. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны страны.

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«Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили заданные цели», — заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. О каком вооружении идет речь, он не уточнил.

По его словам, были проверены системы управления ракетами и точность поражения целей на максимальной дальности. Турчинов добавил, что украинские военные начали получать «мощное ракетное оружие» с четвертого квартала прошлого года.

В ноябре 2016-го на Украине была испытана новая ракета отечественного производства, название которой не было раскрыто. Президент Петр Порошенко отмечал, что при дальности стрельбы 60 километров она продемонстрировала очень высокую точность. Советник главы государства Юрий Бирюков назвал ракету страшной и точной.