Киев назвал сырой российскую резолюцию о миротворцах в Донбассе

Украина предложит свой вариант резолюции о вводе миротворцев ООН в зону вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом в среду, 13 сентября, сказал первый замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает портал «Зеркало недели».

«Письменная инициатива будет тогда, когда мы сможем с нашими партнерами согласовать такой текст, который будет возможен к принятию. Не просто чтобы сообщить, что "я великий миротворец", а для того, чтобы эта миссия смогла заработать», — заявил Пристайко.

Он назвал резолюцию России сырым вариантом, который мешает Украине вести переговоры с партнерами. «Нам необходимо прекратить войну на востоке, и мы считаем, что ООН должна играть более активную роль, в частности, наша инициатива по миротворчеству, которую сейчас президент [России Владимир] Путин пытается перехватить, вклиниваясь со своими инициативами. Мы не против авторства, главное — чтобы у нас была миссия, которая позволит развести стороны и принесет мир на восток», — подчеркнул дипломат.

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11 сентября Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины. Президент Петр Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».