МИД Украины раскритиковал Германию за предложение отменить санкции против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung подверг критике предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля о постепенном снятии санкций с России после установления перемирия на востоке Украины и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

«Подобные сигналы очень вредны. Недавние заявления можно рассматривать только как заигрывание с Кремлем», — сообщил газете Климкин. Он также потребовал «сплоченной позиции мирового сообщества до тех пор, пока последний русский солдат не покинет территорию Украины».

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в беседе с изданием назвал идею Габриэля об отмене санкций схожей с политикой Западных держав в отношении Адольфа Гитлера и территориальных притязаний нацистской Германии в 1938 году.

Во вторник Габриэль заявил, что размещение миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон в Донбассе может способствовать отмене антироссийских санкций. «Если бы у нас получилось с "голубыми касками", то это стало бы первым значительным шагом к отмене ограничительных мер против Москвы», — сообщил глава немецкого МИД. Он отметил, что в этом случае мог бы начаться «новый этап политики разрядки» с Россией.

В тот же день президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел страны внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев международной организации на линии соприкосновения в Донбассе. По словам российского лидера, это необходимо для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

При этом Путин отметил, что размещение «голубых касок» возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.