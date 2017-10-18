Охрану Порошенко усилили

Украинские правоохранительные органы усилили охрану резиденции президента страны Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Верховной Рады от фракции «Самопомощи» Виктория Войцицкая.

По словам народной избранницы, она с пониманием отнеслась к усилению мер безопасности в центре Киева, где проходит протестная акция оппозиции. «Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента?» — задалась она вопросом.

Войцицкая отметила, что силовики перекрыли дорогу в районе резиденции главы государства. Кроме того, она опубликовала фотографии, на которых видны сотрудники Нацполиции, а также люди в военной форме и грузовики. Стражи порядка объяснили ей усиление проведением учений.

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Вечером 17 октября митингующие у здания Верховной Рады разбили палатки. До этого они оттеснили охранявших мероприятие стражей порядка, отобрали у них ограждения и выставили их на перекрестке улиц Грушевского и Липской. Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. В число демонстрантов вошли, помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха нових сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.

Днем 17 октября участники акции протеста подбили глаз депутату Олегу Барне и забросали яйцами представителя фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко. В свою очередь, депутат Рады Владимир Парасюк у стен парламента набросился на начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея, который в 2014 году занимал пост министра обороны страны.