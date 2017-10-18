В Кремле отреагировали на акции протеста в Киеве

В Москве следят за акцией протеста у здания Верховной рады в Киеве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 18 октября.

«Мы наблюдаем за тем, что там происходит. Ситуация далека от стабильной», — сказал представитель Кремля.

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Накануне, 17 октября, у здания Верховной рады состоялся масштабный митинг. Его организаторами выступили партия «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, партия «Самопомощь» и объединение «Свобода». Активисты требовали отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. По окончании акции протеста против политики украинских властей митингующие разбили палатки на площади Конституции.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава Национальной полиции страны Сергей Князев заявили, что не намерены сносить палаточный лагерь. По словам Луценко, мирные акции протеста являются одним из главных достижений Майдана.

По последним данным, у здания украинского парламента находятся около 200 человек. Об этом сообщается в Twitter директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.