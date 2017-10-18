В Киеве полицейские попытались отобрать у митингующих свои щиты и амуницию

Полиция Киева попросила митингующих вернуть отобранные у сотрудников органов внутренних дел щиты. Об этом в среду, 18 октября, сообщает пресс-служба управления полиции в украинской столице.

«17 октября митингующие отобрали у правоохранителей щиты и защитную амуницию. В течение дня с представителями палаточного городка проводились переговоры о возврате имущества, однако активисты отвечали отказом», — говорится в пресс-релизе.

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По информации полиции, 18 октября, «колонна во главе с людьми с похищенными у правоохранителей щитами в руках выстроилась, чтобы идти под другие административные здания, правоохранители в очередной раз призвали митингующих вернуть средства защиты». «Однако получили отказ, в результате чего возникла потасовка», — отмечается в сообщении.

Ранее 18 октября стало известно, что киевская полиция предприняла попытку штурма палаточного городка, разбитого протестующими на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Однако вскоре штурм прекратился и полицейские отступили в сторону площади Конституции.

Днем ранее сообщалось, что в Киеве начались столкновения между полицией и митингующими, три человека пострадали. В ходе стычки бывшие бойцы добровольческого батальона «Донбасс» отобрали у бойцов сил правопорядка около 30 щитов.