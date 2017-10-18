Поддержавший Майдан депутат Рады обвинил митингующих в Киеве в беспорядках

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко назвал митингующих у стен Рады провокаторами, которые намерены бить и крушить. Он также обвинил демонстрантов в избиении полицейского. Об этом в среду, 18 октября, сообщает сайт «Гордон».

«Организаторы митинга призвали под свои знамена провокаторов, которые пришли с одной целью — бить и крушить (...). Вдохновленные организаторами акции негодяи ногами (!) избивают лежащего на земле 27-летнего полицейского Игоря Яценко», — написал парламентарий.

Геращенко также обратился с вопросом к участникам акции протеста: «Это так, господа организаторы, вы видите борьбу за свободу и демократию в Украине?»

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Ранее в этот же день участники акции у стен Верховной Рады установили полевую кухню и первую баррикаду. Вечером 17 октября митингующие у здания парламента отобрали у полицейских щиты в ходе стычки, пришли к стенам Рады и разбили там палаточный лагерь.

Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. В число демонстрантов вошли члены возглавляемый Михаилом Саакашвили «Рух нових сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.