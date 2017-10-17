Митингующие в Киеве отобрали у полицейских щиты и пронесли к Раде палатки

У здания Верховной Рады Украины начались столкновения между полицией и митингующими, три человека пострадали. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает «Громадьске ТВ».

Одному из участников митинга — пожилому мужчину — разбили голову, второй мужчина пострадал от распыленного силовиками слезоточивого газа. Кроме того, пострадал один из полицейских. В ходе стычки бывшие бойцы добровольческого батальона «Донбасс» отобрали у бойцов сил правопорядка около 30 щитов.

Во время акции активисты возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха нових сил» («Движения новых сил») пронесли на прилегающую к зданию парламента территорию около 20 палаток, которые они планируют установить в Мариинском парке. Как отмечает портал delo.ua, протестующие также принесли с собой спальные мешки.

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В митинге в центре Киева 17 октября принимает участие несколько тысяч человек. В число демонстрантов вошли помимо «Руха нових сил» активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Они требуют ограничения неприкосновенности парламентариев, принятия законов об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Здание парламента было окружено двойной цепью бойцов Национальной гвардии и киевской полицией. Центральная часть Киева была перекрыта правоохранительными органами вечером 16 октября.