Силовики попытались взять штурмом палаточный городок у стен Верховной Рады

Киевская полиция предприняла попытку штурма палаточного городка, разбитого протестующими на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Митингующие оказали сопротивление, передает УНИАН.

Сообщается, что силовики в ответ на действия активистов применили слезоточивый газ. Однако вскоре штурм прекратился и полицейские отступили в сторону площади Конституции.

Как отмечает УНИАН, сейчас обстановка успокоилась, но некоторые протестующие начали выламывать плитку из тротуара. Другие активисты убеждают их не делать этого.

Материалы по теме Грузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину Бывший советник Порошенко смял пограничников

Утром 18 октября протестующие установили у здания украинского парламента первую баррикаду. Палаточный лагерь появился там днем ранее.

Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. В числе демонстрантов — члены возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха нових сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.