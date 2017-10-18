Ярош отказался свергать Порошенко

Депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош осудил участников акции протеста у здания Верховной Рады и заявил, что не видит замены президенту страны Петру Порошенко. Об этом в среду, 18 октября, он написал на своей странице в Facebook, передает портал «Страна».

По словам Яроша, он пропускает заседания Рады из-за болезни. «Порошенко можно только хвалить: великолепный оратор и интриган, прекрасный очковтиратель, патологический неиспонитель обещаний и тому подобное. Но пока он Верховный Главнокомандующий ... Увижу кого качественно лучшего — сразу поддержу», — пообещал парламентарий.

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Он добавил, что считает преступлением «драться с ребятами в украинской форме во время войны с Московией».

Ранее в этот же день участники акции у стен Верховной Рады установили полевую кухню и первую баррикаду. Вечером 17 октября митингующие у здания парламента отобрали у полицейских щиты в ходе стычки, пришли к стенам Рады и разбили там палаточный лагерь.

Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. В числе демонстрантов — члены возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха нових сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.