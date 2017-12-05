Появилось видео освобождения Саакашвили

В сети появилось видео освобождения Михаила Саакашвили из машины Службы безопасности Украины. Активисты окружили микроавтобус, в котором находился бывший президент Грузии, и вскрыли дверь. В момент выхода Саакашвили кто-то брызнул в толпу из баллончика с неизвестным содержимым.

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После освобождения политик в сопровождении толпы направился к зданию Верховной Рады с целью потребовать импичмента президента Петра Порошенко.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. По данным Генпрокуратуры Украины, политик устраивал протестные акции на деньги окружения бывшего украинского президента Виктора Януковича. Бывший губернатор назвал эти обвинения наглой ложью.