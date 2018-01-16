Президент Казахстана рассказал об «ушедших в ноль» отношениях России и США

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетовал на низкий уровень отношений между Россией и США. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне, которую транслировал телеканал ABC News.

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«Нас, соседей, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией», — заявил Назарбаев, рассуждая о путях уменьшения напряженности на Корейском полуострове. По его словам, проблему ракетно-ядерной программы КНДР можно разрешить лишь совместными усилиями Вашингтона, Москвы и Пекина.

«Казахстан в свое время отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и закрыл крупнейший в мире полигон для ядерных испытаний в Семипалатинске. У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступить, как мы: так мы делали с Ираном, и так я сейчас разговариваю с Северной Кореей», — продолжил он.

Ранее 16 января председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд назвал «возрождающуюся Россию» самой большой угрозой на европейском континенте.

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