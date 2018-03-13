Первый президент Украины призвал снять второго с участия в минских переговорах

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Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает необходимым исключить своего преемника Леонида Кучму из переговорного процесса по Донбассу в Минске. Об этом он заявил в интервью изданию «Обозреватель».

«Там не должно быть представителей, которые не имеют государственных полномочий, а только государственные поручения. При всем уважении к Леониду Даниловичу, он не является действующим президентом. Поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня министров иностранных дел», — пояснил он.

Кравчук также посетовал на то, что минский процесс в настоящее время не действует, и для его активации «его надо наполнить другими силами. Например, там должно быть не 3 страны, а 12 стран», — заявил Кравчук.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был одобрен на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

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