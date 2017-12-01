Кравчук рассказал об окружении стоящей на коленях Украины странами-врагами

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна оказалась в окружении враждебных государств, у которых есть претензии к Киеву. Его слова в пятницу, 1 декабря, приводит телеканал «112 Украина».

«Вокруг нас оказались одни противники. Россия — враг, воюет. Польша хочет управлять Украиной, даже кадры расставлять. Венгры говорят, будут сражаться против нас. Румыния под вопросом, и так далее. Мы оказались в окружении стран, которые постоянно имеют к нам какие-то претензии. Хотят, чтобы мы улицы называли так, как они хотят, чтобы мы своих героев, если они им не нравятся, не выставляли как героев, а как врагов», — пояснил Кравчук.

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Он также упомянул причины сложившейся ситуации. «Почему? Я вам скажу почему. На коленях стоим. Когда выпрямимся? В 1991 году нам удалось распрямиться», — подчеркнул он.

Венгрия и Румыния выражали возмущение принятым в Киеве законом об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. Будапешт наложил вето на проведение в декабре заседания комитета Украина — НАТО. В Венгрии также прошли акции, участники которых требовали самоопределения для Закарпатской области.

Польские политики неоднократно высказывались против героизации украинских националистов. 8 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко должен очистить руководство страны от людей, разделяющих националистические и антипольские взгляды. По его словам, наличие националистов в руководстве — «очень недобрый знак с украинской стороны» в отношении Польши.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет Россию страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.