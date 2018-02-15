Порошенко раскрыл детали разговора с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о прошедшем 12 февраля телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, пишет «Укринформ».

По словам Порошенко, главы государств затронули две темы. «Часть первая — то, что высказано ровно три года назад, в начале 2015 года при заключении Минска-2 (второе минское соглашение — прим. «Ленты.ру»). Нам как воздух нужны миротворцы [на территории вооруженного конфликта в Донбассе]», — сообщил украинский президент.

Также президенты обсудили обмен пленными в Донбассе. «Я обсуждал конкретные детали — списки, конкретные фамилии как тех, кого мы должны вернуть с оккупированных территорий (так в Киеве называют самопровозглашенные республики Донбасса — ДНР и ЛНР, а также вошедший в состав России Крым — прим. «Ленты.ру»), так и тех, кого мы должны вернуть из России», — добавил Порошенко.

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Ранее администрация украинского президента сообщала, что основной темой разговора стал обмен пленными в Донбассе и встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был одобрен на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

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