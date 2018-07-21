Украина назвала США лидером по закупкам своего оружия

США стали страной, купившей больше всего оружия у Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственной службы экспортного контроля страны.

В 2017 году США приобрели более 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых ружей и гранатометов украинского производства. В общей сложности в минувшем году страна экспортировала 16 единиц бронетехники (танков "Оплот", покупателем которых стал Таиланд), порядка 17,9 тысячи единиц стрелкового вооружения.

Кроме США стрелковое оружие у Украины покупает Турция, Монголия, Узбекистан и Иордания.

В начале июня 2018 года глава концерна «Укроборонпром» Павел Букин объявил, что Украина будет «задавливать» Россию не числом солдат, а качественным «крутым оружием». По его словам, уже проводятся испытания крылатой ракеты. Подробностей Букин не привел.

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