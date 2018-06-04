Украина «задавит» Россию «крутым оружием»

Украина будет «задавливать» Россию не числом солдат, а качественным «крутым оружием», заявил Obozrevatel глава концерна «Укроборонпром» Павел Букин.

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Журналист издания Александр Подобрий спросил менеджера о том, есть ли «крутое оружие», о котором ранее никому не рассказывалось. «Есть. Сейчас проводятся испытания крылатой ракеты», — ответил Букин. Менеджер не раскрыл подробностей о новой ракете.

Глава «Укроборонпрома» отметил, что в концерне «стараются уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок». «Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений», — сказал Букин.

В апреле конструкторское бюро «Луч» впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса «Ольха» украинского производства. Российские эксперты заявляют, что «Ольха» представляет собой вариант ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня «Смерч», разработанной в СССР в 1970-е.

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