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США вручили Порошенко декларацию о непризнании присоединения Крыма к России

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Петр Порошенко

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер вручил президенту Украины Петру Порошенко символическую печатную копию «Крымской декларации». Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

В «Крымской декларации», выпущенной Госдепом в июле, США фиксируют свою позицию относительно непризнания Крыма частью России. Документ подписан госсекретарем Майком Помпео.

«В этой декларации государственный секретарь Помпео четко указал на то, что США не признают и никогда не признают российскую аннексию Крыма», — отметил Волкер.

Он добавил, что эта декларация по духу и букве похожа на декларацию, подписанную в 1940 году именем госсекретаря Бенджамина Самнера Уэллеса, в котором США отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Документ формально действовал до распада Советского Союза.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легально.

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