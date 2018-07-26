ЕС поддержал «Крымскую декларацию»

«Крымская декларация» США показывает «сильную и принципиальную позицию» Вашингтона в отношении ситуации с Крымом. Об этом заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерики Могерини, передает «Радио Свободная Европа» (Radio Free Europe).

По ее словам, Евросоюз также остается «твердо приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины». Косьянчич добавила, что страны-члены «полностью реализуют политику непризнания, в том числе посредством ограничительных мер». В британском МИД тоже высказали поддержку американской декларации.

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Ранее Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию», согласно которой Вашингтон не признает Крым частью России и считает территорию полуострова «захваченной силой, что противоречит международному праву».

В посольстве России в США в ответ указали, что американские власти «живут в иной реальности». «Ждем декларации Госдепа о том, что Косово — это Сербия», — отмечалось в сообщении в Facebook.

Крым отделился от Украины и вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Киев, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легально.

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