Объяснено появление украинских кораблей в Азовском море

Корабли Военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец» зашли в Азовское море для противодействия «провокационным действиям» России. Об этом в комментарии «Укринформу» заявил заместитель командира морского командования ВМС Украины Максим Кириакиди.

«Корабли сюда зашли, чтобы подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива. Они будут обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря», — подчеркнул он.

Кириакиди подчеркнул, что присутствие украинских ВМС в Приазовье обуславливается необходимостью защиты портов и экономических интересов государства. «Местные люди были довольны, особенно Администрация морских портов Украины, порты сами, мэрия. Здесь ждут военно-морские силы. Они надеются, что это будет сдерживать россиян от дерзких поступков в Азовском море. Тогда люди не потеряют работу, а государство не будет терять деньги из-за провокационных действий Российской Федерации», — заверил Кириакиди.

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Поисково-спасательное судно А500 «Донбасс» станет основой для создания базы ВМС Украины на Азовском море, добавил он. «Этот корабль будет как кораблем обеспечения, так и кораблем управления катерами в море. Он будет координировать действия наших сил. Будет выполнять задачи по защите независимости государства», — сказал Кириакиди.

Военные корабли Украины «Донбасс» и «Корец» вошли в исключительную экономическую зону России возле берегов Крыма и прошли под Крымским мостом 23 сентября.

Как «Донбасс», так и «Корец» ранее базировались в Севастополе, а в марте 2014 года были заняты российскими военными. Вскоре оба корабля были возвращены Украине. «Донбасс» был спущен на воду в 1969-м и служил плавучей мастерской советского флота. Он горел в 2004 году, а в 2007 году был спасен российским флотом во время шторма. «Корец» построили в 1973-м.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. Помимо этого, после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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