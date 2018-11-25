Сближение корабля российских пограничников с украинскими судами попало на видео

Опубликованы кадры сближения корабля российских пограничников с судами ВМС Украины в Керченском проливе. Видеозапись разместил телеканал «Звезда». На записи видно, как катера и сухогруз перекрыли путь украинским военным кораблям.
Ранее в воскресенье, 25 ноября, ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Российская сторона посчитала это провокацией и приняла решение закрыть Керченский пролив для судоходства.
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