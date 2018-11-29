Украинских военных лишили алкоголя из-за военного положения

Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев сообщил, что в связи с введением в регионе военного положения меры безопасности на границе с Крымом будут усилены, передает в четверг, 29 ноября, «Интерфакс».

По словам Гордеева, в регионе будет установлен особый режим въезда и выезда, ограничена свобода передвижения иностранцев и лиц без гражданства. Защита границы с Крымом и пунктов пропуска будет усилена, воинские формирования и другие силовые структуры, а также органы исполнительной власти и местного самоуправления переведут в режим повышенной готовности.

Также будут развернуты подразделения 124-й отдельной бригады территориальной обороны Херсонской области, которые проведут тактические учения.

Глава региона добавил, что в Херсонской области будет усилена охрана ключевых объектов национальной экономики, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Введение комендантского часа в регионе не планируется. При этом Гордеев указал на то, что руководство области вводит ограничения на продажу алкогольных напитков. Одновременно с этим вводится запрет на ношение военной одежды установленного образца людьми, которые не имеют отношения к военной службе.

Военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также внутренних водах Азовско-Керченской акватории), начало действовать 26 ноября с 14:00 по местному времени (15:00 мск) и продлится до 26 декабря.

Причиной ввода военного положения на части территории Украины в подписанном президентом страны Петром Порошенко законе обозначен произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Тогда пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Всего были задержаны 24 украинских моряка, все они арестованы сроком на два месяца.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!