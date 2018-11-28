Порошенко назвал причину захвата украинских кораблей

Россия пошла на агрессивные действия в Керченском проливе, чтобы Украина не получила томос об автокефалии и международную поддержку. С таким заявлением в среду, 28 ноября, выступил президент Украины Петр Порошенко, передает LIGA.net.

«Говорят, а для чего [президент России Владимир] Путин сделал это именно сейчас? А для того, чтобы не было томоса, чтобы церковь думала, если у них военное положение, то его святейшество [Константинопольский патриарх Варфоломей] нам ничего не даст. Он просчитался. Будем молиться, и все будет хорошо», — сказал украинский лидер.

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Как передает «Укринформ», Порошенко заявил, что украинская нация выборола право иметь собственную церковь и «уже точно не иметь церкви, которой руководят из Москвы». «Как можно ходить в церковь, если служба Божья там начинается с молитвы за [Патриарха Московского и всея Руси] Кирилла, за Путина, за российскую армию?» — сказал он.

Также, по словам Порошенко, целью российского руководства было перекрытие международной финансовой помощи Украине. «И вторая позиция, чтобы лишить нас международной помощи. Якобы средств стране, которая воюет, не дадут. Вчера я провел интенсивные международные консультации и сказал: это же не мы воюем. Мы выполняем свой святой долг защищать родную землю. И мы услышали ответ: "господин президент, мы вам верим"», — добавил он.

Кроме того, Порошенко указал на то, что намерен 28 ноября провести переговоры с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает «Гордон». «И все у нас будет хорошо — и валюта у нас будет стабильная, и экономический рост у нас будет, и будем повышать социальные стандарты», — пообещал президент.

Заседание Священного синода Вселенского патриархата, на котором может решиться вопрос о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине, в Стамбуле началось 27 ноября и завершится 29 ноября.

25 ноября в районе Керченского пролива пограничники ФСБ задержали три корабля Военно-морских сил Украины, которые без разрешения пересекли границу РФ и начали опасное маневрирование. Киев указал, что случившееся может привести к масштабным боевым действиям.

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