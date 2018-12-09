На Украине предупредили о многомиллиардных последствиях военного положения

Из-за введения в стране военного положения украинская экономика оказалась под угрозой. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Рады от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак.

Он отметил, что экономика Украины зависит от экспорта. «Мы, как правило, поставляем полуфабрикаты, которые используются в дальнейшем производстве. Полуфабрикаты наши покупают другие компании, и эти компании работают по регламентам и протоколам», — сказал Гусак.

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Депутат добавил, что во всех документах запрещена купля-продажа продукции в странах с военным положением. Поэтому, по его словам, многие предприятия не смогут заключить контракты.

25 ноября российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии» и ввели военное положение в ряде областей страны.

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