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Порошенко призвал закрыть порты Европы и США для российских судов

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Российским судам нужно запретить входить в порты США и Европы. Об этом президент Украинты Петр Порошенко заявил в интервью Fox News.

Такие меры необходимо принять в связи с инцидентом в Керченском проливе, считает украинский лидер. «Никто не знает, где Россия решит защищать свои интересы завтра», — сказал Порошенко. По его словам, мировое сообщество довольно серьезно отреагировало на ситуацию с задержанными моряками. Тем не менее, политик призвал усилить ответные меры, в частности, ввести санкции против России и увеличить присутствие НАТО в Черном море.

5 декабря стало известно, что США готовят к отправке в Черное море военный корабль, чтобы помочь Украине.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии» и ввели военное положение в ряде областей страны. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Из-за инцидента президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, которая была заранее подготовлена на полях саммита «Большой двадцатки».

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