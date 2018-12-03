На «российскую агрессию» в Черном море призвали ответить кораблями НАТО

Президент США Дональд Трамп принял неправильное решение, отменив встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20, так как на «российскую агрессию» в отношении Украины необходимо отвечать более решительными мерами. Об этом заявил американский сенатор Джон Баррассо, передает The Hill.

По его словам, Путин считается с силой, и слова для него не имеют большого значения. Баррассо заявил, что США должны объединиться с НАТО и направить свои корабли в Черное море. Сенатор также считает, что Украине необходимо предоставить дополнительные средства ПВО и противокорабельное оружие.

25 ноября российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Членов экипажа обвиняют в нарушении границы. Киев назвал действия российской стороны актом военной агрессии. В нескольких регионах Украины введено военное положение. Президент Петр Порошенко заявил, что Россия стянула войска к границам и планирует захватить города Мариуполь и Бердянск, чтобы проложить сухопутный «коридор» между Донбассом и Крымом. В Кремле назвали обвинения в захватнических планах абсурдными.

Украинские власти настаивают, что 25 ноября корабли находились в нейтральных водах. В Москве считают, что суда зашли на территорию, которая принадлежала России еще до присоединения Крыма.

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