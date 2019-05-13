Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Жителям самоправозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые примут российское гражданство, для получения российских пенсий нужно зарегистрироваться на территории страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра труда Максима Топилина.

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По словам главы ведомства, российский бюджет «выдержит» выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР. Это также не будет проблемой для Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, уточнил Топилин.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР. Затем глава государства подписал еще один указ — об упрощенном порядке получения российского гражданства иностранцами. Путин заявил, что это решение носит исключительно гуманитарный характер.

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в ответ на это решение Москвы заявил, что Украина также будет предоставлять гражданство «представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов». По его словам, в первую очередь это будет относиться к россиянам.

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