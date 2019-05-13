Украина заявила о неполноценности выданных в Донбассе российских паспортов

Украинская разведка сообщила, что выданные по упрощенной процедуре российские паспорта для жителей Донбасса будут иметь отметку об «ограниченных возможностях». Об этом сообщает «Украинская правда».

«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об "ограниченных возможностях" и будет действителен только на территории Ростовской области», — заявил спикер министерства обороны по вопросам Операции объединенных сил в Донбассе Дмитрий Гуцуляк.

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Представитель ведомства сообщил, что среди жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) растет возмущение, вызванное особенностями процесса паспортизации региона. По его словам, украинская разведка располагает данными, что силовые структуры ДНР и ЛНР проводят мероприятия по выявлению лиц, выражающих недовольство особенностями получения российских паспортов.

Гуцуляк также сообщил, что российская сторона активно агитирует местных жителей подавать заявление на получение паспортов РФ.

8 мая сообщалось, что правительство Украины рассматривает предложение о лишении льгот, социальных выплат и пенсий жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Также Киев планирует ввести адресные санкции в отношении всех должностных лиц, задействованных в процедуре выдачи российских паспортов, и не признавать документы действительными.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля. Позже Путин заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.

После этого избранный президент Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко обвинили Россию в признании своей оккупационной деятельности. Глава украинского МИД Павел Климкин уже заявил, что Киев готовит «одновременно системный и асимметричный» ответ на «паспортный бандитизм».

Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны, который длится с момента государственного переворота в 2014 году. По закону, принятому на Украине в феврале 2018 года, Россия официально считается страной-агрессором, которая оккупировала неподконтрольные Киеву территории Луганской и Донецкой областей. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.

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