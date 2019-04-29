В Кремле оценили перспективы упрощенного гражданства для всех украинцев

Возможность упрощения процедуры получения гражданства России для всех граждан Украины обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 29 апреля.

«Президент [России Владимир Путин] сказал, что этот вопрос в целом есть на повестке дня, о нем думают. Но пока, вы знаете, таких общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось (…), каких-либо иных деталей пока просто нет», — сказал он.

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Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины президент РФ подписал 24 апреля. Он указал на гуманитарный характер принятых мер, а также не исключил, что в будущем действие указа распространится на всех граждан Украины.

В Киеве действия российских властей сочли вмешательством во внутренние дела государства и обратились в Совет Безопасности ООН. Верховная Рада Украины требует отмены указа.

В свою очередь, победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский призвал Москву не соблазнять украинцев паспортами. Он также выразил уверенность в том, что граждане Украины понимают, что в РФ нет мирных протестов и «естественных прав и свобод человека».

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