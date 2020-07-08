Новым языковым омбудсменом Украины стал идеолог тотальной украинизации

Новым языковым омбудсменом Украины стал Тарас Креминь, которого называют одним из идеологов тотальной украинизации. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание уточняет, что Креминь был депутатом Верховной Рады и работал в комитете по образованию и науке, занимался вопросом переселенцев с Донбасса.

Он был одним из авторов языкового закона и инициировал украинизацию школ.

Ранее правительство Украины уволило с должности уполномоченного по защите украинского языка Татьяну Монахову. Уточняется, что в отставку Монахова отправилась по собственному желанию. По словам чиновницы, ей не платили зарплату и не позволили создать секретариат. Для финансового обеспечения своей деятельности она тратила средства из семейного бюджета.

16 июля 2019 на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!