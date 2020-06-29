Украинским СМИ решили запретить пренебрежительные материалы об украинском языке

На Украине решили запретить онлайн СМИ публиковать пренебрежительные материалы об украинском языке. Об этом говорится в новой версии законопроекта о медиа, пишет «Страна.ua».

Курировать медиа будет Национальный совет по вопросам телерадиовещания. Для СМИ за нарушения предусмотрено пять видов санкций: штраф, аннулирование регистрации, аннулирование лицензии, запрет онлайн-медиа и запрет иностранного аудиовизуального медиа-сервиса на территории Украины. Самостоятельно Нацсовет сможет назначать штраф. Остальное будет применяться по решению суда.

Санкции зависят от типа нарушений: незначительного, значительного и грубого. К значительным относится публикация запрещенной информации. В законопроекте остался запрет на позитивное упоминание коммунистических деятелей СССР и советских органов правопорядка. При этом внесен новый пункт: запрещена трансляция высказываний или материалы, которые унижают или показывают пренебрежение к государственному языку.

Документ внесут на рассмотрение в Верховную Раду 1 июля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



