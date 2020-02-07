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На Украине разработают закон против анонимных Telegram-каналов

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Депутаты Верховной Рады Украины разрабатывают закон о медиа, который в том числе может быть направлен против анонимных Telegram-каналов, рассказал в интервью Liga.net председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

По словам депутата, авторы законопроекта хотят «привести в общество дискурс» — насколько «нормальные» СМИ с прозрачными собственниками вправе цитировать анонимные Telegram-каналы. Предлагается определить, что является медийной площадкой, «отталкиваясь от количества пользователей». «Такие площадки должны обнародовать конечного бенефициара. И мы, очевидно, будем это использовать в законе», — сказал Ткаченко.

Если этого не произойдет, то в Telegam будут направлены запросы, а потом власти могут обратиться в суд, «например, в Лондоне». «Мы одним из первых вопросов слышим от европейцев: а что делать с анонимными Telegram-каналами? Потому что если Facebook идет на диалог, Google идет, то там — головой о стену», — заключил парламентарий.

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