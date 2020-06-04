Главой Минкульта Украины назначен призывавший закрыть онлайн-кинотеатры депутат

Верховная Рада назначила министром культуры Украины депутата из фракции партии «Слуга народа», бывшего гендиректора группы «1+1 медиа» Александра Ткаченко. Об этом сообщает «ЛIГА. Новости».

За кандидатуру нового главы Минкульта проголосовали 263 депутата, против высказались 55, еще 44 воздержались. В Раде Ткаченко руководил комитетом по гуманитарной и информационной политике. Он призывал закрыть онлайн-кинотеатры для противодействия «российской пропаганде» и выступал против анонимных Telegram-каналов.

На заседании Рады Ткаченко назвал культуру элементом, который «цементирует страну» и «формирует ДНК украинцев», передает «Страна.ua».

Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что Ткаченко получил пост министра, поскольку возглавлял телеканал «1+1», на котором шел сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским. Он также обвинил Ткаченко в конфликте интересов, поскольку его семья судится за 12 процентов Одесской киностудии с Минкультом. Сам Ткаченко ответил, что его акции в скором времени будут проданы.

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