В партии Зеленского определились с кандидатом на пост министра культуры

Фракция сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» определилась с кандидатом на пост министра культуры. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Уточняется, что им станет депутат парламента от «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. Члены фракции практически единогласно поддержали его кандидатуру.

Ткаченко — бывший гендиректор телеканала «1+1». Летом 2019 года в СМИ обсуждалось, что он может стать мэром Киева вместо нынешнего главы города Виталия Кличко.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и утвердила новый состав во главе с Денисом Шмыгалем. Несколько министерских постов остались вакантными, включая пост министра культуры. Зеленский объяснил это кадровым голодом. По его словам, ему очень сложно найти профессиональных и честных людей, которые при этом не будут связаны с ним, чтобы не допустить обвинений в кумовстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!