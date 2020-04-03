В Раде призвали закрыть онлайн-кинотеатры для противодействия России

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко призвал закрыть онлайн-кинотеатры. Свое мнение он выразил на странице в Facebook.

Ткаченко считает, что это необходимо сделать для противодействия «российской пропаганде».

«Сейчас усиливается внимание украинцев к стриминговим сервисам, и это открывает простор для посева пропаганды», — считает депутат. Он порекомендовал «фильтровать источники информации тщательно, как никогда». Он призвал власти не пускать на самотек вопросы развития культуры, чтобы «не допустить экспансии северного соседа».

Также депутат выразил мнение, что нельзя принимать гипотетическую помощь от России в борьбе с эпидемией, так как это «означало бы, что война закончилась».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Владимир Вятрович увидел капитуляцию перед Россией в видеоуроках для школьников. Каналы NewsOne, Zik и «112 Украина», на которых будут транслироваться видеоуроки в период карантина, Вятрович назвал «откровенно пророссийскими».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!