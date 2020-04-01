Украинский «борец с русским миром» увидел капитуляцию в видеоуроках для школьников

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Вятрович, получивший известность как борец с «русским миром» увидел капитуляцию перед Россией в видеоуроках для школьников. Об этом он написал в своем Facebook.

Каналы NewsOne, Zik и «112 Украина», на которых будут транслироваться видеоуроки в период карантина, Вятрович назвал «откровенно пророссийскими».

«Приучаем детей, что капитуляция — это хорошо, а Россия — друг-союзник?» — написал депутат.

Проект «Всеукраинская школа онлайн», который должен стать альтернативой для обучения школьников во время карантина, стартует с 6 апреля. Предполагается, что 11 разных украинских телеканалов будут транслировать видеоуроки для учеников 5-11 классов.

Владимир Вятрович — украинский историк, получивший образование во Львовском университете. Был одним из активистов Евромайдана, координировал действия протестующих. В 2014 году он был назначен на пост директора Института нацпамяти, где активно занялся декоммунизацией страны. После получения статуса депутата Рады от партии «Европейская солидарность» в СМИ Вятрович стал известен как «борец с русским миром».

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