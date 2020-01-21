Зеленскому присвоили роль массовки на форуме в Израиле

Бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович раскритиковал лидера страны Владимира Зеленского за его планы полететь на форум в память холокоста в Израиль. Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook.

Как считает депутат, украинскому президенту на форуме досталась роль «безмолвной массовки», на которую он согласился. «Унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев — жертв холокоста — и вкладу украинского народа в победу над нацизмом», — написал он.

Вятрович заявил, что ему стыдно за Зеленского, который проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яре, но при этом едет в Израиль.

Ранее Зеленский рассказал в беседе с изданием The Times of Israel, что ему не дали возможность выступить на мероприятии в честь 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, однако он все равно поедет на форум в Израиль.

Всемирный форум памяти жертв Холокост приурочен к 75-й годовщине со дня освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, более известным как Освенцим. Центральная часть мероприятий пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, где будут присутствовать делегации из десятков стран мира.

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