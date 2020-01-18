Путин заявил о способе «заткнуть поганый рот» искажающим правду о Победе

Президент России Владимир Путин заявил, что создание открытого центра с архивными документами к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне поможет не допустить искажения истории. Об этом он сказал в ходе встречи в Санкт-Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций, передает «Интерфакс».

По словам российского лидера, представленные материалы позволят доказать правдивую позицию Москвы. «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей. Мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — приводит его слова агентство.

В качестве примера страны, не допускающей искажения истории, глава государства привел Израиль, который не позволяет другим забывать о холокосте. «А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа», — подчеркнул Путин, призвав не позволять «попыток представить историю в совершенно дурном свете». Президент добавил, что советские граждане погибали, защищая свою родину и «практически весь мир от коричневой чумы».

Ранее глава государства пообещал выделить ветеранам по 75 тысяч рублей и по 50 тысяч — труженикам тыла.

В ходе обращения к Федеральному собранию 15 января российский лидер анонсировал создание самого полного архива документов о Великой Отечественной войне. «Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что мы скажем детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру?» — задался вопросом российский лидер.

С этой целью будет создано доступное как россиянам, так и иностранцам собрание — архивных документов, фото- и видеоматериалов о войне. Путин подчеркнул, что это долг России перед будущими поколениями.

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