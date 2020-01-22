Украинский борец с «русским миром» отказался от единения с любителями оливье

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Вятрович, получивший известность как борец с «русским миром», призвал украинцев отказаться от единения с теми, кто ностальгирует по СССР. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

По мнению политика, ностальгия по СССР проявляется в «любви к шпротам, оливье и колбасе по 2.20».

Вятрович призвал украинцев в День соборности объединяться вокруг «конфликтных» героев (не уточнив, кого именно имеет в виду). Депутат считает, что соборность — это не только единение украинцев, но и их объединение вокруг построения «украинского по форме и содержанию государства».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев объединяться вокруг ценностей, которые могут стать отличительными для них. В частности, он посоветовал ценить демократию и свободу слова, уважать все меньшинства, быть порядочными, честными, останавливаться на красный свет и не пить за рулем.

Владимир Вятрович — украинский историк, получивший образование во Львовском университете. Был одним из активистов Евромайдана, который координировал действия протестующих. В 2014 году он был назначен на пост директора Института нацпамяти, где активно занялся декоммунизацией страны. После получения статуса депутата Рады от партии «Европейская солидарность» в СМИ Вятрович стал известен как «борец с русским миром».

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