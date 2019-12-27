Борец с «русским миром» обратился в СБУ из-за конференции к юбилею Сталина

Бывший глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, получивший известность как борец с «русским миром», обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за проведения в Киеве конференции, посвященной 140-летию со дня рождения бывшего лидера СССР Иосифа Сталина. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это "общественных" инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку. Мы не смеем допустить подобного в Украине», — написал Вятрович, отметив, что СБУ должна расследовать и привлечь к ответственности «сталинистов», как это предусмотрено украинским законодательством.

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21 декабря запрещенная в 2016 году Коммунистическая партия Украины (КПУ) провела в Киеве научно-практическую конференцию на тему «Сталин и революционные преобразования мира». В частности, на ней выступил экс-депутат Верховной Рады Петр Симоненко.

Владимир Вятрович — украинский историк, получивший образование во Львовском университете. Был одним из активистов Евромайдана, который координировал действия протестующих. В 2014 году он был назначен на пост директора Института нацпамяти, где активно занялся декоммунизацией страны. После получения статуса депутата Рады от партии «Европейская солидарность» в СМИ Вятрович стал известен как «борец с русским миром».

В марте 2019 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против Вятровича по части 2 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). В Москве утверждают, что Вятрович в период с ноября 2014 года и по настоящее время, используя служебное положение и занимаясь всесторонним изучением истории Украины, неоднократно отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

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