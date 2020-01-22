Зеленский назвал способные объединить украинцев ценности

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ценности, способные объединить украинцев. Его поздравление с Днем соборности опубликовано в Facebook.

Глава государства призвал украинцев объединяться вокруг ценностей, которые могут стать отличительными для них. В частности, он посоветовал ценить демократию и свободу слова, уважать все меньшинства, быть порядочными, честными, останавливаться на красный свет, не пить за рулем.

«Чтоб быть сильными, нужно быть едиными. Чтоб быть едиными, нужно быть сильными», — подчеркнул Зеленский.

В своем новогоднем видеообращении Зеленский также призвал граждан к объединению. «В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически», — заявил Зеленский. Он добавил, что в 2020 году Украина должна быть единым государством каждый день, и «это должно стать нашей национальной идеей».

День соборности Украины отмечается 22 января. Дата приурочена к подписанию в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство.

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