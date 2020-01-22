Посольство США поздравило Украину обращением к России

Посольство США в Киеве поздравило Украину с Днем соборности, обратившись к России. Дипмиссия выложила соответствующее послание на своей странице в Twitter.

«Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбасс», — говорится в поздравлении.

К записи также приложили видео, в котором временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин поприветствовала граждан страны. В своем поздравлении она высоко оценила их взаимную поддержку и солидарность. В качестве примера дипломат вспомнила о Евромайдане в 2014 году и падении украинского Boeing в Иране в январе 2020-го.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя соотечественников с Днем соборности, назвал ценности, способные объединить граждан страны. Он призвал их ценить демократию и свободу слова, уважать все меньшинства, быть порядочными, честными, останавливаться на красный свет, не пить за рулем.

День соборности Украина отмечает 22 января. Дата приурочена к подписанию в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое государство.

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