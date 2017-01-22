Порошенко раскритиковал идею отказаться от Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение отказаться от Донбасса и обращаться с его жителями как с иностранными подданными. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает «Интерфакс».

«Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?», — сказал президент, выступая на торжествах по случаю Дня соборности Украины.

Глава государства отметил, что эти политические силы призывают «вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане». «Такая стратегия 100 процентов до мира не приведет. Цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина», — подчеркнул он.

Порошенко также заявил, что пока в Донбассе не будут решены вопросы безопасности, изменения в конституцию вноситься не будут. «До решения этих проблем в повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию», — сказал он. Президент добавил, что сделает все, чтобы не допустить внутренней дестабилизации ситуации в стране.