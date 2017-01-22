Бывший СССР
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Порошенко раскритиковал идею отказаться от Донбасса

Перейти в «Мою Ленту»

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение отказаться от Донбасса и обращаться с его жителями как с иностранными подданными. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает «Интерфакс».

«Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?», — сказал президент, выступая на торжествах по случаю Дня соборности Украины.

Глава государства отметил, что эти политические силы призывают «вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане». «Такая стратегия 100 процентов до мира не приведет. Цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина», — подчеркнул он.

Порошенко также заявил, что пока в Донбассе не будут решены вопросы безопасности, изменения в конституцию вноситься не будут. «До решения этих проблем в повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию», — сказал он. Президент добавил, что сделает все, чтобы не допустить внутренней дестабилизации ситуации в стране.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
Экс-глава ЦРУ раскритиковал Трампа за речь в штаб-квартире спецслужбы
ОПЕК выполнила солашение о сокращении добычи нефти на 80 процентов
Порошенко раскритиковал идею отказаться от Донбасса
Австралия задумалась об альтернативе Транстихоокеанскому партнерству
Первая ракетка мира Маррей проиграл в 1/8 финала Australian Open
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
В США рассказали о грозящих годах тюрьмы протестовавшим против Трампа
Другие материалы рубрики
00:14 21 января 2017
Мигранты в восточной Европе

Форточка в Европу

Зачем Лукашенко лагеря для беженцев в Белоруссии
22:28 21 января 2017

В Раду внесен законопроект об исключительном использовании украинского языка

13:07 21 января 2017

В центре Киева застрелили адвоката

13:34 19 января 2017

Рада одобрила допуск иностранных военных на Украину

00:06 14 января 2017
Belarusian President Alexander Lukashenko embraces Denmark's tennis star Caroline Wozniacki, right, and Belarus' Victoria Azarenka during charitable tennis match in Minsk, Belarus, Friday, Nov. 19, 2010.

Ближе к телу

Кто из окружающих Лукашенко женщин может претендовать на роль первой леди
16:46 21 января 2017

Замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

17:48 20 января 2017

Чубаров поторопил Порошенко с передачей полуострова крымским татарам

11:29 18 января 2017

Луганские ополченцы ввели таможенный контроль на границе с ДНР

00:11 20 января 2017
Покупатель перед продуктовым магазином в Киеве

Дали на водку

Как на украинские прилавки попадают товары из ДНР и ЛНР
20:10 20 января 2017

В Крыму просьбы Чубарова о создании автономии объяснили желанием стать ханом

16:04 20 января 2017

Харьковский мэр отказался переименовать проспект Героев Сталинграда

17:31 17 января 2017

Киев в суде ООН потребовал от Москвы компенсацию за «Боинг»

Россия
«Им такая жизнь в Москве милей, чем на родине»
Много ли надо бездомным, чтобы выжить в большом городе
Дмитрий Медведев и Владимир Путин в предвыборном штабе после окончания голосования на выборах президента России в 2000 годуЖизнь в выдвижении
Когда Путин сообщит о своих планах на президентские выборы 2018 года
«Пустая голова и тело без сердца»
Художник Олег Кулик о том, почему Ленина следует оставить как арт-объект
Кремль объяснил сложность вывода «Искандеров» из Калининграда
Песков прокомментировал возможность экстрадиции Сноудена
Рашкин обосновал стремление коммунистов сохранить мавзолей Ленина
Правительство пополнило список наркотических и психотропных веществ
Все материалы
Мир
Акция протеста во время инаугурации Дональда ТрампаПрезидент расколотой нации
В каких условиях в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа
Crips на похоронах Туки УильямсаЧерно-красные против черно-синих
Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
Клятва американскому величию
Инаугурация Дональда Трампа
Папа Римский отказался оценивать достижения Трампа
Экс-глава ЦРУ раскритиковал Трампа за речь в штаб-квартире спецслужбы
Барак ОбамаБлагие намерения на неправильной стороне истории
Почему Барак Обама почти во всем потерпел неудачу
Торжественно клянусь
Инаугурации самых известных американских президентов
Все материалы
Бывший СССР
Мигранты в восточной ЕвропеФорточка в Европу
Зачем Лукашенко лагеря для беженцев в Белоруссии
В Раду внесен законопроект об исключительном использовании украинского языка
Покупатель перед продуктовым магазином в КиевеДали на водку
Как на украинские прилавки попадают товары из ДНР и ЛНР
В центре Киева застрелили адвоката
Замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе
Чубаров поторопил Порошенко с передачей полуострова крымским татарам
В Крыму просьбы Чубарова о создании автономии объяснили желанием стать ханом
Все материалы
Финансы
Все или ничего
Как мир разделился на сверхбогатых и супернищих
Австралия задумалась об альтернативе Транстихоокеанскому партнерству
NEW YORK, NY - NOVEMBER 08: Campaign chairman John Podesta speaks on stage at Democratic presidential nominee former Secretary of State Hillary Clinton's election night event at the Jacob K. Javits Convention Center November 9, 2016 in New York City. Clinton is running against Republican nominee, Donald J. Trump to be the 45th President of the United States. Лица трампономики
Как команда нового президента превращает США в корпорацию
Топилин предупредил о снижении реального размера пенсий
Топилин уточнил данные о снижении реального размера пенсий
Власти вновь задумались об ограничении расчетов наличными
Белоруссия продлила действие увеличенных тарифов на транзит российской нефти
Все материалы
Бизнес
Перевели стрелку
Украина въезжает в Европу по рельсам
В правительстве задумались об однократном повышении тарифа системы «Платон»
Вопросы Давоса
О чем говорили участники Всемирного экономического форума
Apple подала в суд на своего поставщика чипов
Компания Ротенберга согласилась построить железнодорожный подход к мосту в Крым
Лукашенко поручил найти замену российской нефти
Кремль прокомментировал закрытие фабрики «Рошен» в Липецке
Все материалы
Силовые структуры
Заложники ситуации
Зачем США разворачивают бригаду в Восточной Европе
Наводящие мосты
Инженерные войска отмечают профессиональный праздник
CH-53K King StallionСколько стоит вертолет
В поисках шеста для технологического барьера
Ликвидация подозреваемого в расстреле столичного бизнесмена попала на видео
Дозаправку истребителя Т-50 в небе впервые показали на видео
В дагестанском селе уничтожены двое боевиков
Россия снова применила в Сирии дальнюю авиацию
Все материалы
Наука и техника
Осталось прикопать
Неуязвимые бактерии угрожают гибелью человечеству
Культура бития
Как уничтожение телефонов превратилось в шоу
В России предложили сократить длительность ночей
Трампа заставили отказаться от собственного телефона
Человека признали виновником исчезновения гигантских животных Австралии
Японская бригада
Как якудза завоевывала власть и уважение в Японии: обзор Yakuza 0
Адский пепел
Что сотворило с человечеством мощнейшее в истории извержение вулкана
Все материалы
Спорт
Футболисты «Челси»Британский экватор
Чего ждать от второго круга английской премьер-лиги
Первая ракетка мира Маррей проиграл в 1/8 финала Australian Open
Овечкин продлил результативную серию до семи матчей
Игрок «ПСЖ» получил желтую карточку за скидку мяча головой вратарю
Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open
Исполком IBU отказался дисквалифицировать сборную России по биатлону
Сборная России по гандболу проиграла Словении в 1/8 финала чемпионата мира
Все материалы
Культура
«Убийбийствие не есть верно, сказал Мертвый Отец»
Конфликт отца и детей на американский лад
Парадокс акына
В чем прав лауреат Сталинской премии Джамбул
Революционный держите шаг
В 2017 году в театре нас ждут большие потрясения
Наверх возьмут не всех
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Рая» до «Трех иксов»
Мадонна нецензурно обругала Трампа на женском марше
Премии «Сезар» объявили бойкот из-за обвиняемого в изнасиловании Полански
Мединский назвал главное условие передачи Исаакиевского собора РПЦ
Все материалы
Интернет и СМИ
Провинциальный блокбастер
Как герои голливудских шедевров познали российские реалии
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
«Пацаны вообще ребята»
Как русские гопники покорили интернет и научили Запад сидеть на кортах
В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины
Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом
Ульяновский суд признал хамон угрозой российской конституции
Пошутивший про Коран блогер уехал из России из-за угроз ИГ
Все материалы
Ценности
Стенд A. Lange & SöhneНаука усложнять
Часовщики и инженеры представили революционные материалы и механизмы
Генеральный директор TAG Heuer в России предрек взлет популярности смарт-часов
Марко ван Альтен«Россиянки заказывают Bentley под цвет лака для ногтей»
Глава Bentley Motors в России раскрывает секреты фирмы
Louis Vuitton сшил рабочую одежду из шелка и кашемира
Челябинская компания отчеканила Трампа на монетах за 10 тысяч долларов
ЦУМ привез в Москву новые ювелирные бренды
Audi выпустила 8-миллионный автомобиль с полным приводом
Все материалы
Путешествия
Праздник каждый день
Как Финляндия отметит столетие независимости
Обойдемся без «шенгена»
Как летать через Европу без визы
Медвежий угол
Невероятная Камчатка в фотографиях Владимира Медведева
Минтранс предложил возобновить полеты в Каир
Британскому туристу дали семь месяцев тюрьмы за мат в самолете
СМИ анонсировали восстановление авиасообщения с Египтом в течение месяца
Россия открыла туристический офис в Мадриде
Все материалы
Из жизни
Лица не увидать
Пользовательницы Instagram посвящают аккаунты своим пятым точкам
Асаны с бутылкой
Пиво, ругань и козлы делают йогу лучше
Дональд Трамп с женой Меланией и моделью Хайди Клум в 2008 годуБойкот по-голливудски
На инаугурации Трампа не будет звезд?
В США шоссе засыпало драже Skittles для скотины
В Германии изготовили нижнее белье с кодовым замком и сигнализацией
Пернатый премиум-класса
Турецкие коллекционеры тратят последние деньги на элитных голубей
Австралийский дайвер подружился с акулой
Все материалы
За сотку до центра?
Настоящие раритеты, заканчивающие жизнь в роли африканского такси
Тридцатисемилетнюю «Ниву» оценили в пять миллионов рублей
Тест-драйв самого красивого бюджетника
Длительный тест Renault Kaptur, симпатичнейшего из бюджетников: часть первая
Фанаты Dodge Viper попросили денег на рекорд Нюрбургринга
Тест седана с динамикой суперкара
Тест Audi S8 Plus — представительского седана с максималкой 305 км/ч
На Ралли Монте-Карло погиб зритель
5 уникальных суперкаров, погибших в авариях
Очень редкие автомобили, которые закончили жизнь в ДТП
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы