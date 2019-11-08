Зеленский счел Украину интересным стартапом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов вкладывать средства в страну, которая является «одним из самых привлекательных стартапов в мире». Его слова приводит« Украинская правда».

Зеленский отметил, что именно украинцы, их таланты и их интеллект делают Украину привлекательнее других стран, и призвал вкладывать деньги в украинскую молодежь. Он пообещал защищать «каждую копейку», вложенную инвесторами.

«Без лишней скромности скажу, что один из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля — ​​это Украина. Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, но и во всем мире», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина должна перестать быть страной-проблемой и стать страной-возможностью. По словам главы правительства, реальной целью является рост ВВП на 40 процентов в ближайшие пять лет, однако для этого властям необходимо изменить отношение инвесторов к стране.

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