США захотели перехватить у Китая ведущую украинскую компанию

Власти США не оставляют попыток помешать Китаю получить контроль над украинским производителем двигателей для авиатехники «Мотор сич». Купить его пытается Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater и неофициальный советник президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

В Вашингтоне считают недопустимым, чтобы Пекин получил доступ к оборонным технологиям, которыми обладают украинцы. Уговорить Киев не продавать «Мотор сич» пытался бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, уже покинувший свой пост. Тогда он пытался объяснить украинским властям, чем чревато такое сотрудничество.

Сейчас, отмечает издание, США перешли к другой тактике. Принс, как утверждают источники, в своей попытке купить «Мотор сич» действует по поручению администрации Трампа.

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Он был на Украине 24-27 октября и посетил завод. За месяц до этого на предприятии побывали поверенный в делах посольства США в Киеве Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер.

Представители бизнесмена подтвердили, что тот интересуется инвестициями в Украину, но заявили, что он действует независимо от американского и любого другого правительства.

Китайские компании более полутора лет владеют пакетом акций предприятия более 50 процентов акций «Мотор Сич», но украинские власти до сих пор не одобрили сделку. В апреле прошлого года Служба безопасности добилась ареста акций. В ведомстве заявили, что такое владение несет угрозу обороноспособности страны, так как «Мотор сич» занимается производством и ремонтом двигателей и комплектующих для военной авиации.

В свою очередь на самом предприятии указывают, что разрыв отношений с Россией оставил компанию без рынков сбыта. Поэтому ей необходимы контракты для продолжения работы.

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