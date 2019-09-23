Зеленский обратился к украинской нации

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан принять участие в масштабном челлендже и флешмобе. Видеообращение к нации глава государства разместил на своей странице в Facebook.

В своем обращении Зеленский попросил украинцев жить честно и следовать закону, а также сообщать обо всех известных им правонарушениях в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). По его словам, путь Украины к успеху похож на дорогу с двусторонним движением. В связи с этим лидер страны призвал украинцев сделать ответный шаг на встречу власти, которая, по его словам, будет работать честно.

Зеленский подчеркнул, что его команда не сможет восстановить экономику, если люди не будут платить налоги. «Это касается каждого, от олигарха до водителя такси. Мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или становиться соучастниками "распила" государственных средств», — заявил он украинцам.

Кроме того, президент попросил граждан обращаться в правоохранительные органы и не молчать, если кто-то будет требовать взятку или предлагать участие в других коррупционных схемах. Для этого в видеоролике специально указывается горячая линия НАБУ, по которой Зеленский попросил украинцев звонить и уведомлять обо всех известных им нарушениях закона.

Он также заверил, что правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на такие обращения. По мнению президента, Европа начинается не с государственной границы, а «с окурка, который летит в мусорку».

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