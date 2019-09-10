Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Об этом сообщает «112 Украина».

За законопроект № 1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста проголосовали 245 народных депутатов. За основу взят законопроект, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством депутатов Верховной Рады. Парламент создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления. Президент, в свою очередь, может пользоваться услугами защитников. Уточняется, что слушания по импичменту должны быть открытыми, если на заседании не озвучивается гостайна.

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После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды, чтобы получить юридическую квалификацию действий президента и постановление о том, содержатся ли в его действиях признаки совершения преступления, и принимает решение о смещении главы государства. Постановление считается принятым, если его поддержали 3/4 депутатов.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.

Зеленский уже пытался внести в парламент закон об импичменте сразу после инаугурации. Он предлагал двухуровневую процедуру отрешения президента от его полномочий. Сначала импичмент должен быть поддержан большинством голосов депутатов Верховной Рады. Впоследствии из депутатов, прокуроров и специальных следователей должна быть сформирована комиссия по расследованию законности действий президента. Ее выводы должны будут подтвердить Верховный и Конституционный суды. Тем не менее Верховная Рада восьмого созыва отказалась рассматривать предложенный президентом документ.

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