Зеленского раскритиковали за попытку оставить от конституции «рожки да ножки»

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выступил с критикой изменений в конституцию Украины, которые принимают депутаты из президентской фракции «Слуга народа». Политик сказал об этом в кулуарах Верховной Рады, его заявление транслировалось в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Медведчука, команда президента Украины Владимира Зеленского начала «спам конституционных изменений». Он считает, что если такая политика будет сохраняться, от украинской конституции останутся «рожки да ножки». Медведчук отметил, что основной закон Украины должен быть незыблем, но в то же время допускает возможность внесения в него изменений: «Но в строгом и полном соответствии с действующим законодательством и, в частности, с законом о регламенте».

При этом политик не считает, что прошедшее накануне голосование об отмене депутатской неприкосновенности соответствовало этим требованиям. «Поэтому мы не поддержали эти изменения, как и не будем поддерживать многие другие», — сказал Медведчук, добавив, что по сути его партия с законопроектами согласна.

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Ранее Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Неприкосновенность депутатов, президента и судей закреплены в Конституции Украины. Для соответствующих изменений необходима поддержка 300 депутатов из 450. Партия президента «Слуга народа» имеет в Раде 254 места. Тем не менее инициативу президента поддержали 373 члена парламента из 404, которые присутствовали на заседании. «Против» никто не высказался, трое воздержались. 27 депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и один внефракционный депутат отказались голосовать.

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